هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم في فترة الإمتحانات خلال رمضان !

تطرق برنامج صريح جدا اليوم، لموضوع يتمثل في معرفة كيف يتعامل الأولياء مع أبنائهم في فترة الإمتحانات خلال شهر رمضان .

خاصة مع التغيرات التي تطرأ خلال الشهر الفضيل، فضلا على إرتفاع درجات الحرارة، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي.

حيث رصدت كاميرا النهار آراء أهالي التلاميذ، الذين أكد أغلبهم أن هذه الفترة يزداد خلالها الضغط الذي يتعرضون له هم و أولادهم على حد سواء.

خصوصا أن كل هذه المسؤوليات تسقط على عاتق الأم لمساعدة أبنائهاعلى المراجعة في البيت و تنظيم وقتهم و متابعتهم لتقديم أحسن النتائج.