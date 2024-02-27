هكذا يتم إحتساب إخراج فدية المرضى المفطرين في رمضان

قال عبد القادر قطشة المدير الفرعي للتوجيه الديني والإرشاد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الكثير من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة يجهلون كيفية إخراج فدية إفطار يوم خلال رمضان بسبب تعذر عليهم الصيام.

وأشار قشطة، في تصريح على هامش إطلاق الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة حول الصيام في رمضان، أن المريض الذي أفطر في شهر رمضان وسيشفى من مرضه عليه قضاء يوم الإفطار. وإذا كان مرضه مزمن وطويل الأمد فيطعم عن كل يوم مسكين.

وأوضح قشطة في ذات السياق، أن الدين دين يسر والله تعالى راع المفطر الضعيف والمريض. حيث إذا كان المريض لا يستطيع الصوم وعليه أن يفطر وفكّر في كم يدفع وعلم المقدار أنه غال ولم يستطع، يجعلها في صحته ويصوم لأنه يعجز عن الفدية. بينما هي سهلة.

وأشار المتحدث، أن الإطعام في مذهب الإمام مالك هو إخراج “مُد من طعام ” وهو مايعادل الصاع أربعة أمداد فإن كان العام الماضي 120 دينار فيخرج المفطر 30 دينار عن كل يوم والصاع أربعة أمداد وإذا أخرج مدا يقابله 30 دينار بمعدل 900 دج في الشهر. مستدلا بقوله تعالى “من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”

وكشف ذات المتحدث، أن المرضى الذين يصرّون على الصوم رغم مرضهم، فإن الأئمة والعلماء بالإتفاق أجمعوا أن الطبيب هو من أهل الذكر فإذا قال الطبيب لا يجب الصوم فعلى المريض الإتمار بأمره وعدم الصوم والإفطا. كما أن الإمام لا يخالف الطبيب في هذا الأمر وإذا صام وأصيب بضرر يصبح معصية وهو آثم.

وفي سياق مغاير، أعلن ذات المتحدث، أن وزير الشؤون الدينية أمر في البرنامج المخصص لرمضان بفتح المساجد في مجال التوعية للتحسيس في صحة المواطن أمام الأطباء. بالإضافة كذلك إلى المصليات فهي مفتوحة للطبيبات من أجل توعية المرشدات والنساء وتبيان المسائل الطبيىة التي تنفع المجتمع.