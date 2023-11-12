هكذا يتم إختيار الأمين العام الجديد للأفلان

قال أحمد خرشي عضو لجنة الترشيحات في مؤتمر الأفلان، أن الأمين العام الجديد ينتظر أن يكون من المناضلين في الحزب وشخصية تلم جراح الحزب.

وأضاف خرشي في تصريح “للنهار”، أن حزب جبهة التحرير الوطني هو خزّان الإطارات ويؤمن بالتسيير الجماعي. كما أن الأمين العام الجديد سيكون أخ من الإخوة ومناضل قديم. مشيرا إلى أنه ينتظر تشكيلة اللجنة المركزية للإختيار من خلالها ستفتح الترشيحات في جو ديمقراطي. وإذا كان هنالك مترشح وحيد سيكون إعلان فوزه بالتزكية والإجماع،.

وأشار خرشي في ذات السياق، إلى أن الحزب يعمل على التوافق حول شخصية تلم الجميع وتلملم جراح الحزب. من أجل المحافظة على استمرارية جبهة التحرير كقوة سياسية في البلاد.

كما أوضح ذات المتحدث، أن المؤتمر جاء بعدة محطات وتم اليوم لملة جراح الحزب الذي جمع 4 آلاف مندوب ممثلين عبر كل الولايات والجالية الجزائرية بالخارج. حيث تم بالأمس فتح المناقشات واللجان بدأت عملها.

وأضاف خرشي أن لجنة الترشيحات ليست معنية بترشح الأمين العام بل هي مكونة من المناضلين يشرفون على عملية الإنتخاب عبر كافة الولايات بالإشراف على أعضاء اللجنة الولائية. التي تنظر في الملفات وفق الشروط القانونية وتشرف على عملية إنتخاب المندوبين غدا سيتم إعداد القائمة النهائية لاعضاء اللجنة المركزية التي ينبثق منها الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني.