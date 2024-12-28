هكذا يتم إرسال مختلف الوثائق عبر البريد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن مجموعة من الخدمات التي تسمح لزبائنها بإرسال وثائقهم، مع تحديد أوزان مختلفة حسب نوع الوثيقة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تسمح لزبائنها بإرسال وثائقهم حسب أوزانها كما يلي:

20 غرام فيما يخص البطاقات البريديّة، و200 غرام فيما يخص المطبوعات و نماذج المنتوجات.

و2 كيلوغرام فيما يخص الرسائل و الرزم البريدية، و3 كيلوغرام فيما يخص الجرائد و المنشورات الدورية.

أما فيما يخص الطرود البريدية، فقد يصل وزنها إلى غاية 20 كغ، حسب ذات البيان.