هكذا يتم إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد شروط وكيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

وينص المرسوم الصادر في العدد الأخير 60 من الجريدة الرسمية، على أنه يستدعي الأساتذة الناخبون في غضون 60 يوما قبل تاريخ الإقتراح من طرف رئيس المحكمة الدستورية. ويجرى الإقتراع خلال 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية. وتوزع المقاعد الـ6 لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات على أن يخصص لكل ندوة جهوية مقعدين

وتنظم الإنتخابات تحت إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية. تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات. تتشكل من قاض برتبة مشتشار بالمحكمة العليا يعينه الرئيس الاول للمحكمة العليا رئيسا. وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين

ويشترط في الناخب أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي. وتحدد اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، .قائمة الأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية. ويتم تحيين قائمة الأساتذة الناخبين ضمن نفس الشروط بمناسبة كل تجديد . كما يجب أن يكون بالغا 50 سنة كاملة يوم الانتخاب. وأن يكون برتبة أستاذ أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وله مساهمات علمية في المجال. وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة. في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن لايكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية وألا يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للإنتخاب

وأما ماتعلق بتنظيم عمليات الإنتخاب فتجرى على مستوى المؤسسات الجامعية ويفتتح الإقتراع على الساعة 8 صباحا ويختتم على الساعة 3 زوالا. ويجوز أن تمدد اللجنة الإنتخابية الوطنية هذا الوقت بساعتين على الاكثر بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني.

وبخصوص إعلان النتائج يعلن الفائزين المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها حسب كل ندوة جهوية وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعلن فائزا المترشح الأقدم في التبة وان تعذر فالأقدم في التوظيف وإلا الأكبر سنا. ونصت الأحكام الختامية على أنه يتولى بصفة انتقالية رئيس المجلس الدستوري استدعاء الأساتذة الناخبين. لانتخاب أساتذة القانون الدستوري 6 أعضاء في المحكمة الدستورية