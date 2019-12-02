هكذا يتم احتساب النقاط في جائزة “الكرة الذهبية”

ينتظر عشاق “كرة القدم” معرفة الفائز بجائزة “الكرة الذهبية” التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وحسب ما كشفته المجلة الفرنسية فسيتم التصويت على اللاعبين واحتساب النقاط على الشكل الآتي:

كل صحفي لديه الحق في التصويت عن 5 لاعبين.

الـ 5 لاعبين الذين تم تصويت عليهم يكون ترتيب النقاط على التوالي (6، 4، 3، 2، 1).

في حالة تساوي المرشحين في عدد النقاط، يتم احتساب أكثر من حصل على المركز الأول في ترتيب تصويت الصحفيين.

وفي حالة تساوي النقاط أيضا مع احتساب من حصل على المركز الأول، يتم النظر في المركز الثاني ومن ثم الثالث.

وفي حالة التساوي التام بين المرشحين فسيكون هناك دور آخر بين هؤلاء اللاعبين.

وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” عبر موقعها الرسمي أن قائمة الـ 30 لاعب جاءت وفق 3 معايير: “الأداء الفردي والجماعي طوال الموسم” (الألقاب المحققة)، “الإمكانيات الفردية للاعبين”، ” مسيرة اللاعب”.