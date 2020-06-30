هكذا يتم احتساب معدلات التربية التشكيلية والتربية الموسيقية

أوضحت وزارة التربية الوطنية من خلال تعليمة موجهة لمديري التربية كيفية احتساب معدلات التربية الموسيقية والتربية التشكيلية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط.

وقد تقرر استثناء في هذه الدورة احتساب معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني لهذين المادتين للسنة الرابعة متوسط.

كما شددت الوزارة على أن معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني للسنة الرابعة متوسط السنة الثالثة ثانوي على التوالي المحجوزة بصفة رسمية ومنتظمة في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية هو المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لهذا الغرض.

وستسخرج بطاقة التنقيط النهائي لهذه المواد عن الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية دون سواها ،شرط أن ان يتم ختمها من قبل مدير المؤسسة التعليمية الذي يسلمها الى مديرية التربية قبل 9 جويلية والتي بدورها تقوم بتسليمها الى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل 15 جويلية .