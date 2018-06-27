هكذا يتم احتساب معدل امتحان شهادة «البيام»

وزارة التربية كشفت الطريقة بالتفاصيل

مادتا التربية التشكيلية والموسيقية يتم احتسابهما من دون معامل

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن الطريقة الصحيحة التي يتم بها احتساب معدل شهادة التعليم المتوسط «بيام»، ونشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية عبر «فايسبوك» أنه يتم حساب معدل شهادة التعليم المتوسط طبقا للقرار الوزاري رقم 25 المقرر في 4 أكتوبر 2002، باحتساب معدل كل مادة مضروب في معاملها، ثم تجمع كل المعدلات بالمعاملات وتقسم على مجموع المعاملات، أي 25.

وكشفت الوزيرة أن معدل الشهادة يساوي مجموع معدلات المواد مضروبة في معاملاتها مقسوم على مجموع المعاملات. أما بالنسبة لمادة التربية التشكيلية أو التربية الموسيقية، فلا تحتسب إلا النقاط التي هي فوق العشرة كنقطة إضافية لصالح المترشح، علما أنه لا معامل لهاتين المادتين.

وكمثال على هذا، فإن المترشح الذي ستحصل على 19 من 20 في مادة التربية التشكيلية فتحتسب له 9 نقاط تضاف إلى مجموع معدلات المواد بالمعاملات، ويتم التقسيم على 25،

وبهذا يكون بإمكان التلاميذ الذين لم يتحصلوا على أقل من 10 في شهادة التعليم المتوسط 2017، النجاح والانتقال إلى السنة الأولى ثانوي، وذلك حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث يتم جمع العلامة المتحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة، وفي حال حصل المترشح على معدل 10 من 20 فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي.

وسبق أن أوضح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في ندوة صحافية نشطها بمقر الوزارة، أن «التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة يتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية، مع العلامة المحصل عليها في الشهادة ويقسم المجموع على اثنين، حيث إذا تحصل التلميذ على معدل 20/10 فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي.