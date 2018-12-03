هكذا يتم احتساب مواد التقويم المستمر في «الباك»

سيتم العمل بها بداية من الموسم الدراسي 2020/ 2021

سيتم تطبيق نفس مراحل احتساب مادة التربية البدنية عليها

منع إضافة أو تعديل أي علامة من المواد بعد تحويلها للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

من المنتظر أن يتم احتساب مواد التقويم المستمر الخاصة ببكالوريا 2021، بنفس الكيفية التي يتم فيها احتساب مادة التربية البدنية، حيث يتم تحويل النقاط إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويقوم الأخير بحجزها إلى غاية الانتهاء من عملية تصحيح امتحان البكالوريا «المواد الأساسية».

أكد مصدر مطلع لـ«النهار» أن علامات المواد المسجلة في التقويم المستمر سيتم احتسبها مثل «مادة التربية البدينة» في امتحان البكالوريا، حيث أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقوم بإرسال قائمة التلاميذ المترشحين «فعلا» في البكالوريا، ليقوم مديرو المؤسسات التربوية بوضع العلامات التي تحصلوا عليها.

ويشترط الديوان على أن العلامات التي يتم إرسالها هي علامات نهائية، حيث لا يتم السماح لأي مؤسسة تربوية إضافة أو تعديل العلامات بعد حجزها من طرف مصلحة معالجة المعدلات.

وبعد حصول الديوان على كل علامات التلاميذ المعنيين في المواد غير الأساسية أو مواد التقويم، يتم حجزها إلى غاية الانتهاء من امتحان البكالوريا وعملية التصحيح الخاصة بالمواد الأساسية، ليتم اللجوء إلى العلامات الأخرى وإضافتها، وبعدها يتم احتساب المعدل العام الذي على أساسه، يتم تحديد الناجحين والراسبين في امتحان البكالوريا.

وقال المصدر في حديثه إلى «النهار» إن هذه العملية تتم بداية من الموسم الدراسي 2020-2021، وهذا بعد أن تلقت وزيرة التربية نورية بن غبريت موافقة مبدئية على تعديل امتحان البكالوريا.

وقال المتحدث إن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات متعود على هذه العملية، حيث كان يقوم بحجز العلامات الخاصة بالتربية البدنية بالنسبة لامتحان البكالوريا، مشيرا إلى أن حجز العلامات الخاصة بمواد التقويم المستمر هي نفس العملية التي كان يتم فيها حجز مادة التربية البدنية وكذا مادتي الموسيقى والرسم بالنسبة للسنة الرابعة متوسط .

هذا، وقال المصدر إن وزارة التربية الوطنية ستشرع خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، في إطلاق مشاورات مع الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ لشرح التعديل الجديد للبكالوريا مع التركيز على توزيع مناشير وتكليف مديري المؤسسات التربوية على إخطار كل الأساتذة وزمنهم التلاميذ بهذا التعديل الجديد.

سيتم من خلاله تقليص أيام البكالوريا إلى 3 أيام، والشروع في العمل ببطاقة التقويم المستمر من السنة الثانية ثانوي، حيث سيتم احتساب المواد المراقبة وتضاف إلى المواد التي يختبر فيها التلاميذ.