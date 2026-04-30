هكذا يتم اقتناء أضحية العيد بسهولة.. تفاصيل من وزارة الفلاحة

كشفت وزارة الفلاحة عن تفاصيل وإجراءات اقتناء الأضاحي عبر المنصة الرقمية adhahi.dz ، مبرزة اعتماد نظام حديث يضمن التنظيم والشفافية.

وحسب منشور توضيحي لوزارة الفلاحة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإنه يتعين على المواطن بعد إتمام عملية التسجيل في الموقع، انتظار تلقي رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن تاريخ وتوقيت ومكان اقتناء الأضحية، ليتم توجيهه إلى فضاء البيع الأقرب إلى مقر إقامته.

ويتم إرسال المواعيد للمسجلين وفق الترتيب الزمني، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الأضاحي على مستوى كل ولاية ونقطة بيع، كما يمنح للمواطن حق اختيار الأضحية مباشرة من نقاط البيع، بما يضمن شفافية أكبر في عملية الاقتناء.

وبعد إتمام عملية الشراء، يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المثبت في حلقة الأضحية، من أجل ربطها برقم تعريف المشتري، في خطوة تهدف إلى التتبع والتنظيم.

وفيما يتعلق بطرق الدفع، يمكن للمواطنين تسديد قيمة الأضحية نقدًا، أو عبر البطاقة البنكية، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مع الاستفادة من التخفيضات التي أقرتها الوزارة لتشجيع هذا النوع من المعاملات.

كما تم التأكيد على أن الأضاحي المعروضة اختيرت بعناية، وخضعت لمراقبة دقيقة من قبل أطباء بيطريين، لضمان سلامتها وجودتها.

وفي ختام المنشور، جدّدت الوزارة تأكيدها على حرصها لضمان أعلى درجات الشفافية والتنظيم. تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار ملائمة.