هكذا يتم الإستفادة من الأدوية مجانا للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا

دعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، إيداع ملفاتهم. وذلك على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها عبر حسابها على فيسبوك انه هذا القرار جاء ضمن مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للتكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.

ووفقا لتوجيهات السلطات العليا، صدر في العدّد رقم 75 من الجريدة الرسمية قرار وزاري المشترك يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا.

وبهذا استكملت الوزارة إجراءات وضع هذا الجهاز حيز التنفيذ، لتؤكد مواصلة تجسيد التزام الدولة تجاه الفئات الهشة لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين وتوسيع نطاقها، فضلا عن تبسيط إجراءات الاستفادة من الأدوية.

وللإستفادة من الأدوية بصفة مجانية لابد من تكوين ملف يتضمن الوثائق الآتية:

طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا.

شهادة ميلاد و شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين.

شهادة اقامة محينة.

صورة شمسية.

شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة.

شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي.

تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن.

كما وضعت الوزارة رابط قائمة الادوية التي يسفيد منها المعوزين عير المؤمن لهم اجتماعيا: الأدوية