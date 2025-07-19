هكذا يتم الإضطلاع على نتائج البكالوريا مجانا 

تعلم وزارة التربية الوطنية اليوم السبت أن الإضطلاع على نتائج البكالوريا لموسم 2024/2025 مجانا عبر *567#.

وبعتث الوزارة برسائل نصية “sms” عبر متعامل الهاتف النقال الثلاثة موبيليس جازي وأريدو.

وتضمنت هذه الرسائل النصية أنه بإمكان التلاميذ وأوليائهم الإضطلاع على نتائج يكالوريا جوان 2025 مجانا عبر *567#.

ويترقب 878 ألف مترشح للبكالوريا يوم غد الأحد ابتداء من الساعة 10:00 صباحا عن النتائج.

سيتم إشهار قوائم الناجحين فبالنسبة للتلاميذ المتمدرسين على مستوى المؤسسات التعليمية التي تمدرسوا بها وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفضاء الأولياء. وأيضا من خلال الرسائل النصية التي يوفرها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة.

أما المترشحون الأحرار فسيتم إعلان نتائجهم عبر موقع ديوان الامتحانات والمسابقات والرسائل النصية للهاتف النقال.