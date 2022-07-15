هكذا يتم الإطلاع على نتائج البكالوريا

كشفت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا والذي من القرر يوم غدا السبت 16 جويلية 2022. وذلك بداية من الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت الوزارة عبر بيانها أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا سيكون عبر موقع bac.onec.dz. وسيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات يوم غد السبت على الساعة 16 سا.

بخصوص التلاميذ المتدرسين والاحرار يمكنه الإضطلاع على نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات bac.onec.dz. أومجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567* .

أما بالنسبة للمتدرسين فإن إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات سيكون يوم غد السبت على الساعة 16 سا. أوعبر فضاء الاولياء: tharwa.education .gov. dz.

وبهذا تتقدم الوزارة بالشكر والعرفان لكل أفراد الاسرة التربوية التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة مع التمنيات بالنجاح لكل التلاميذ .

وحتى يتمكن التلاميذ وأولياءهم من الإضطلاع على نتائج البكالوريا عليهم تتبع هذه الطرق:

أولا عبر الموقع الرسمي bac.onec.dz يمكنكم الولوج إلى هذا الرابط الذي فيه الخطوات التي تظهر النتائج : https://bit.ly/3PeHFg1 .

ثانيا: عبر الرسائل النصية القصيرة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي .. إضغط على الرابط لمعرفة الخطوات https://bit.ly/3o7R6lr.

وحظ موفق للجميع