هكذا يتم الاستفادة من الإنترنت حتى بعد انتهاء الإشتراك

أعلنت مؤسسة “اتصالات الجزائر” اليوم الجمعة عن عن توفير خدمة “التعبئة الاحتياطية” لفائدة مشتركي خدمة “Idoomly”.

وأوضحت “اتصالات الجزائر” في بيانها عبر صفحتها ان الهدف من هذه الخدمة ضمان استمرار الاستفادة من الإنترنت حتى بعد انتهاء الاشتراك.

كما أشارت “اتصالات الجزائر” أن الخدمة تتيح للمشتركين الاستفادة من 96 ساعة إضافية من الإنترنت، على أن يتم خصمها تلقائيا من عملية التعبئة المقبلة.

وأكدت “اتصالات الجزائر” أن تفعيل الخدمة يتم عبر تطبيق “My Idoom” المخصص لزبائنها.