هكذا يتم الانتقال إلى التعليم الثانوي

ويجتاز اليوم الأحد، أزيد من 800 ألف تلميذ على المستوى الوطني، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، حسب ما أفاد بيه بيان لوزارة التربية الوطنية.

ويتوزع المترشحين على نحو 30 ألف مركز إجراء عبر الوطن، التي ستحتضن امتحانات شهادة التعليم المتوسط. ابتداء من اليوم الأحد 01 جوان 2025 وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء 03 جوان 2025، تحت إشراف أزيد من 240 ألف مؤطر في مختلف مراكز الإجراء.

وأكّدت مصالح وزارة التربية اتخاذها جميع الإجراءات لضمان السير الحسن لامتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2025).

ضبط كل الترتيبات والأسئلة ضمن الدروس

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، محمد حاج كولا، أنّه تمّ ضبط الترتيبات اللازمة. بغرض ضمان اجتياز المترشحين لهذا الامتحان في ظروف جيدة، مشيرا إلى تسخير موظفين من القطاع للإشراف على تنظيم وتأطير العملية.

وبخصوص المواد العشر التي سيمتحن فيها التلاميذ، أكّد ذات المتحدث أنها ستكون من ضمن الدروس. التي تلقاها التلاميذ حضورياً في أقسامهم.

وللمساهمة في تخفيف العبء على المترشحين، قرّرت وزارة التربية الوطنية إبقاء المواقع الخاصة بسحب استدعاءات الاختبارات. الكتابية للمترشحين مفتوحة، وهذا بغرض تمكين كل مترشح من استخراج نسخة جديدة لاستدعائه في حالة الضياع.

من جهته شدد الديوان على أهمية قيام المترشح بالمعاينة المسبقة لمواقع تواجد مركز الإجراء الخاص به. وذلك تفادياً للحضور المتأخر، مع الاحتفاظ بالاستدعاء وبطاقة الهوية لإظهارهما عند الدخول إلى مركز الإجراء إلى غاية انتهاء الامتحانات.

ويتعين على المترشحين أيضا الالتزام بإجراءات ضمان نزاهة الامتحانات، والتي تنص على عدم استعمال أي أداة اتصال. مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان.

وكانت الوزارة دعت المترشحين إلى تجنّب متابعة ما يروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة. ونادت للحرص على المراجعة والتحضير في هدوء وسكينة دون أي ضغوطات، بعيدا عن كافة مصادر التشويش.

كما عينت بالتنسيق مع وزارة الصحة، أخصائيين نفسانيين عبر مراكز الإجراء قصد مرافقة التلاميذ لاجتياز امتحاناتهم في هدوء وأريحية. ولتفعيل آليات الدعم النفسي للمترشحين.