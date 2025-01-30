هكذا يتم التأكد من بيانات مترشحي “الباك” و”البيام”

أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة مراجعة بيانات المسجلين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه في في حالة تسجيل أي خطأ، بالنّسبة للمترشّحين المتمدرسين يجب إبلاغ مديري المؤسسات التّعليمية بنوع الخطأ المسجّل وذلك قبل تاريخ 16 فيفري 2025.

أما بالنّسبة للمترشّحين الأحرار، فيجب إبلاغ مديرية التّربية المسجّل بها أو المركز الولائي للتّعليم والتّكوين عن بعد المنتسب إليه. حسب الحالة، بنوع الخطأ المسجّل قبل تاريخ 18 فيفري 2025.

ويمكن التأكد من عبر الرّوابط الآتية: إمتحان شهادة التّعليم المتوسط: https://bem.onec.dz. إمتحـان شهــادة البكالوريا: https://bac.onec.dz. فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية للمترشّحين المتمدرسين: https//awlya.education.dz