هكذا يتم التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

تضمن العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية رقم “60”، قرار يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

وحسب ما جاء في المادة الأولى من نص هذا القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، والذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدل والمتمم، يهدف إلى تحديد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

ويجب على المرقي العقاري أن يسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع الاعتماد.

هذا ويتم إيداع ملف طلب التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين لدى المديرية الولائية المكلفة بالسكن.

ويسلم المرقي العقاري وصل استلام مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار.

كما يتعين على المديرية الولائية المكلفة بالسكن تحويل ملف طلب المرقي العقاري للتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى المصالح المختصة لدى الوزارة المكلفة بالسكن، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور.

وأشارت المادة 5 من نص القرار، إلى أن مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، تعد بعد الانتهاء من التحقق والفحص، شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الملف المذكور أعلاه. وترسل شهادة التسجيل الممضاة إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعها.

كما تسلم المديرية الولائية المكلفة بالسكن شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى المرقي العقاري المعني.

ويتعين على صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، نشر قائمة المرقين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين عبر موقعه الإلكتروني تتضمن كل المعلومات المتعلقة بهم، ويسهر بصفة مستمرة على تحيين ذلك.