هكذا يتم التسجيل لإقتناء سيارة فيات دوبلو بانوراما

أعلنت مؤسسة “فيات الجزائر”، أن التسجيلات لإقتناء سيارات “فيات دوبلو بانوراما” ستتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz.

وقالت الشركة، في بيان لها، أن عملية بيع سيارة “فيات دوبلو بانوراما”، ستتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz. ولن تُجرى بعد الآن على مستوى شبكة المعارض.

وكانت “فيات الجزائر”، قد طمأنت زبائنها بأنهُ، حرصًا على العدل، تسجَّل طلبات الشراء عبر منصة وطنية مركزية. تضمن معالجة دقيقة وفق ترتيبها الزمني فقط.

ولضمان الشفافية الكاملة، يرْسَل بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل بعد كل طلب.

وتدعو فيات، لأي استفسار أو طلب معلومات إضافية، إلى الاتصال بمركزها الهاتفي على الرقم 0770165165. المتاح من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

وأطلقت “فيات”، الأربعاء الماضي، فيات دوبلو بانوراما الجديدة، العائلية متعددة الاستخدامات لتلبية جميع احتياجات التنقل للعائلات الجزائرية.

وتتوفر فيات دوبلو بانوراما بثلاثة ألوان: أبيض، رمادي وأزرق. ويتم عرضها بسعر يبدأ من 3.349.000 دج.

وسيكون هذا الطراز الثالث المجمَّع في مصنع طفراوي لتخطو علامة فيات خطوة جديدة في الجزائر. بتقديم مركبة تجمع بين راحة سيارة سيدان ومرونة مركبة نفعية.

المحرك

تم تزويد فيات دوبلو بانوراما الجديدة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر مقترن بناقل حركة يدوي من 5 سرعات بقوة 115 حصانًا

التصميم والراحة

تتميز دوبلو بانوراما بتصميم جريء بفضل مصابيحها الأمامية المعاد تصميمها وعجلاتها مقاس 16 إنش باللون الأسود اللامع. أما في الداخل، فهي تتضمن عجلة قيادة جديدة تحمل شعار فيات. بالإضافة كذلك إلى لوحة عدادات جديدة وأقمشة مقاعد حديثة، وتتمتع بسعة صندوق تبلغ 775 لترًا، قابلة للتوسيع إلى 3000 لتر عند طي المقاعد الخلفية ومقعد الراكب. مما يجعلها سيارة نفعية حقيقية عند الحاجة.

الاتصال والوسائط المتعددة

كما تأتي فيات دوبلو بانوراما الجديدة مزودة بأحدث تقنيات الاتصال لتعزيز تجربة القيادة. حيث تحتوي على نظام ” FIAT TOUCH 10″ الجديد بشاشة ملونة تعمل باللمس. متوافقة مع Apple CarPlay وAndroid Auto™.

الأمان

فيما يخص السلامة تم تجهيز فيات دوبلو بانوراما بنظام الثبات الإلكتروني ESC ونظام منع الانزلاق ASR. كما تحتوي على كاشف الإرهاق. بالإضافة كذلك إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية لمزيد من الحماية.