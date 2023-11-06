هكذا يتم التسجيل لطلبة الدكتوراه الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنه في إطار تعميم عمليات التسجيل وإعادته لكل الطلبة والأطوار. لا سيما طلبة الدكتوراه للطور الثالث بعنوان الموسم الجامعي 2023-2024، تم تفعيل الخدمة لهاته الفئة على النظام المعلوماتي المدمج ( progrès) .

كما أشارت وزارة التعليم العالي، في منشور لها، أنه لإجراء العملية في الدكتوراه، يتوجب على المعنيين إتباع بعض الخطوات، الولوج إلى منصة البيداغوجية webfve، الفئة/الوحدة: الدكتوراه، الوظيفة: طلب إعادة التسجيل (الدكتوراه) الأدوار: طلب إعادة التسجيل في الدكتوراه حساب الوصول:اسم المستخدم = سنة الباكالوريا + رقم الباكالوريا، كلمة المرور = تاريخ الميلاد (ddmmyyyy ، مثال = 09091982) .

52 ألف حساب على نظام “بروغرس”

أما بالنسبة للحسابات فقد تم إنشاء وتفعيل أكثر من 52000 حساب. كما تم منح الأدوار للمؤسسات الجامعية لطباعة حسابات الطلبة الغير مدرجين في الحسابات المفعلة، باستخدام وظيفة طباعة حساب.