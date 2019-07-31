هكذا يتم التصويت على بلماضي في إستفتاء أفضل مُدرب في العالم

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الأسابيع القادمة على موعد مع مُنافسة شرسة، بغرض الفوز بلقب أفضل مُدرب في العالم.

وسيكون بمقدور الجماهير الجزائرية دعم الرجل الأول في الخضر في الإستفتاء الذي يُنظمه الإتحاد الدولي، كأفضل تقني خلال العام الجاري.

ويجب على الراغبين في التصويت على جالب النجمة الثانية في تاريخنا، دخول موقع “الفيفا” المُوضح أدناه والقيام بخطوات بسطية كالتالي :

أولا :”التسجيل في الموقع الفيفا”

ثانيا :”إختيار إسم بلماضي والنقر عليه في المركز الأول”.

رابط التصويت :” https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/best-fifa-mens-coach/“