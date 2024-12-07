هكذا يتم التعامل مع الأطفال خلال فترة الامتحانات

في فترة الامتحانات، قد يشعر الأولياء بزيادة الضغط والقلق خلال . كما إن التعامل مع الأطفال خلال فترة الامتحانات، خاصة في سن صغيرة. يحتاج إلى الكثير من الصبر والتفهم لدعمهم نفسيًا وأكاديميًا دون إشعارهم بالضغط.

وأكد مختصون أن تنظيم وترتيب المكان الذي يذاكر فيه الطفل أمر ضروري جدًا، توفير بيئة هادئة بعيدًا عن الإزعاج يساعد الطفل على التركيز. لذا، يُفضل اختيار مكان بعيد عن مصادر الضوضاء مثل التلفاز أو الأماكن المزدحمة. مع التأكد من أن المكان جيد الإضاءة ومجهز بالأدوات اللازمة للدراسة، يفضل أن يكون هذا المكان مخصصًا فقط للمذاكرة. مما يعزز ارتباط الطفل به كموقع للعمل الجاد.

كما أنه من الضروري طمأنة الطفل بأن الامتحانات ليست سوى وسيلة لتقييم مستوى التعلم وليست نهاية العالم. يُفضل الاستماع إلى مخاوف الطفل والتحدث معه بلطف عن أي قلق يشعر به. مع تأكيد أن بذل الجهد سيجعله قادرًا على التفوق وتجاوز الامتحانات. كما يمكن ممارسة أنشطة بسيطة مثل التمارين الخفيفة أو التنفس العميق لمساعدته على الاسترخاء. وتقليل الضغط عبر إدخاله في نقاشات مرحة مليئة بالطاقة الإيجابية.

إعداد جدول زمني للمراجعة

كما تم التأكيد أن أهمية إعداد جدول زمني للمراجعة يشمل فترات قصيرة للدراسة تتخللها استراحات أمر غاية في الأهمية. يجب أيضًا تخصيص وقت للعب والاسترخاء لتجنب شعور الطفل بالإرهاق.

ويمكن استخدام الألعاب التعليمية أو البطاقات الملونة لتبسيط المعلومات، وتحويل بعض المواد الدراسية إلى أغاني أو قصص ممتعة، كما لا بأس بمشاهدة فيديوهات تعليمية مناسبة، مع متابعة القنوات التعليمية المتخصصة لتقديم المعلومات بشكل ممتع ومشوق للأطفال.