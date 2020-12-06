هكذا يتم التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا بالمطارات

تم تجهيز قاعات بمختلف مطارات الجزائر، للتكفل بالحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد 19، مع استئناف الرحلات الجوية الداخلية اليوم الأحد.

وكنموذج، اقترب مراسل “تلفزيون النهار” في عنابة، من المصلحة المخصصة للتكفل بالحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس التاجي، بمطار عنابة.

وتحتوي هذه المصلحة، على 12 سرير وطاقم طبي يتكون من 3 أطباء.

وأكد طبيب من الطاقم المتواجد بقاعة العزل، إن المصلحة مجهزة بكل وسائل الراحة، وتحدث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة وجود إصابة مشتبهة.

وأفاد ذات المتحدث، إنه توجد ألبسة خاصة يتم تقديمها للشخص المشتبه في اصابته بالفيروس، ويتم تغطيته من الرأس إلى الرجلين مع ارتداء القفازات والنظارات.

وتقوم هذه المصلحة، بالتنسيق مع المصالح الصحية، ويتم ارسال المريض بسيارة إسعاف إلى مصالح كوفيد-19 بالمستشفيات، بعد التأكد من إصابته بالفيروس عبر تحليل الـpcr.

هذا وتم تجهيز مطار عنابة، بكاميرات حرارية عند المداخل، بالإضافة إلى اعتماد بروتوكول صحي صارم لوقاية من الإصابة بالفيروس.