هكذا يتم التعامل مع الحجاج الجزائريين التائهين

قال يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة، المكلّف بالإستقبال والإسكان والترحيل. أن الحجاج التائهين في مكة المكرمة يتكفل بهم فريق خاص ولا داعي الخوف عليهم.

وأضاف يوسف بارود، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحجاج الجزائريين التائهين يتم التكفل بهم و التواصل معهم. من خلال فرقة التائهين الموجودة على مستوى المكتب شؤون الحجاج التي تتكفل بالبلاغات التي تصل اليها ثم تبحث عنهم بعد التٱم الحجاج بمكة وبالفنادق. مشيرا إلى أن الحاج يمكن أن يتوه ويخطئ في رقم الخيمة فقط.

وكشف المتحدث في سياق ذي صلة أنه في حال ضياع الحاج خارج المربع المخصص للحجاج الجزائريين. تتخذ إجراءات عديدة على غرار البحث والتفقد في المستشفيات وعبر الحرم.