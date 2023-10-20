هكذا يتم التقويم البيداغوجي لتلاميذ المتوسط والثانوي

حدّدت وزارة التربية الوطنية، كيفية التقويم البيداغوجي للتلاميذ خلال السنة الدراسية 2024/2023.

ويمارس التقويم البيداغوجي في مرحلة التعليم المتوسط من خلال التقويم المستمر وتقييم أداء التلاميذ بكيفية مستمرة ومنتظمة، قصد تقدير درجة تقاهم في بناء التعليمات. واكتشاف الثغرات والصعوبات التعلمية التي تعترضهم والقيام بتصحيحها ومعالجتها في آنها. ويشتمل على تقيم نشاطات التلاميذ المنجزة داخل وخارج القسم، الإستجوابات الشفوية والكتابية. والمشاركة الفعالة في القسم.

يمنح الأستاذ للتلميذ علامة عددية في هذه النشاطات، وتكون مرفقة بملاحظات نوعية تعبر عن النتائج الإيجابية التي حققها أو الصعوبات التي واجهها قصد معالجتها.

أما بالنسبة للفروض كتابي واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وفق رزنامة يحددها مدير المتوسطة بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام. يتولى الأساتذة تدوين علامات التقويم المستمر (النشاطات والفروض) في دفتر المراسلة للتلميذ مرفقة بملاحظات نوعية ومعبرة. ليتسنى للأولياء متابعة تعلمات أبنائهم والصعوبات التي قد يعانون منها.

أما الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع ضرورة إعلام التلاميذ وأولياتهم مسبقا بجدول سير الاختبارات. توحد الاختبارات الفصلية لكل المواد التعليمية للمستوى الواحد في كل متوسطة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

تقويم تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

ينظم تقويم أعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في نشاطات تقويمية متنوعة. وتخص التقويم المستمر لتقييم نشاطات التلاميذ المنجزة داخل وخارج القسم. بالإضافة كذلك إلى تقويم الأعمال التطبيقية في مواد العلوم التجريبية. التي تعتمد على البحث الوثائقي والمحاكاة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنمذجة كبدائل بيداغوجية.

-تقويم التعبير الشفوي في اللغات، ويعتبر التعبير الشفوي ميدانا قائما بذاته، ولكي يحقق هذا النشاط الهدف المرجو منه. على الأستاذ أن يستغل حصص التعبير الشفوي لتدريب التلاميذ على التفكير وإبداء الرأي والتشجيع على المناقشة وإثراء رصيدهم اللغوي.

أما بالنسبة للفروض فيبرمج فرضان محروسان بالنسبة للمواد المميّزة لكل جذع مشترك ولكل شعبة. وفرض محروس واحد لباقي للمواد الأخرى في الفصل الأول. ويبرمج فرض محروس واحد لكل المواد في الفصلين الثاني والثالث. وفق رزنامة يحددها مدير الثانوية بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام.

كما أن الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع مراعاة توحيدها في كل مادة تعليمية حسب المستوى الواحد. والجذع المشترك الواحد والشعبة الواحدة. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ نفس الثانوية.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة إحترام الرزنامة المحددة للاختبارات الفصلية، والعمل على تصحيح كل الأنشطة التقويمية مع التلاميذ. والحرص على تمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم حتى يتسنى لهم الوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتداركها. بالإضافة كذلك إلى متابعة أعمال التلاميذ واستثمار النتائج التي يتحصلون عليها، قصد اتخاذ الاجراءات العلاجية الضرورية لتطوير أدائهم.

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