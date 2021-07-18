هكذا يتم الحصول على حق الإمتياز للإستصلاح الزراعي في المناطق الجنوبية

حددت وزارة الفلاحة إجراءات منح الأراضي التابعة لأملاك الدولة في المناطق الصحراوية للإستصلاح الزراعي بموجب حقّ الإمتياز.

وجاء ذلك بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق لـ 21 مارس .2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للإستصلاح في إطار الإمتياز.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 54، فإن الإجراءات تكون حسب نطاق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. حيث يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له بتحديد المحيطات الموجهة للمشاريع الكبرى الزراعية والزراعية الصناعية. كما يباشر الدراسات التقنية المعمقة.

وحسب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية نفسها، ففي إطار المحفظة العقارية الممنوحة للديوان، يمكن منح المساحات الموجهة للتثمين لحاملي المشاريع، جزئيا أو كليا، بناءا على قرار لجنة الخبرة والتقييم التقني. كما يقوم الديوان بعد تحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وتجزئتها. بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح عبر موقعه الالكتروني للمستثمرين القادرين. مع تحديد الولاية المعنية ومساحة المحيط والفرع الاستراتيجي المراد تنميته والأهداف المرجوة والملف الواجب تقديمه وأجل التعهد وتكاليف التعهد.

من جهته، يرسل حامل المشروع إلكترونيا، طلب الإمتياز مرفقا بالملف الواجب تقديمه إلى الديوان مقابل وصل إيداع إلكتروني، ويسجل ملف الإستثمار المرسل من قبل حامل المشروع. ويعرض على لجنة الخبرة والتقييم التقني، والتي يمكنها، في حالة الضرورة، طلب معلومات إضافية قبل تبليغ القرار لحامل المشروع إلكترونيا.

وفي حالة رفض الطلب، يمكن لحامل المشروع إيداع الطعن لدى الديوان إلكترونيا، خلال 15 يوما التي تلي تاريخ تبليغ قرار الرفض. مع تقديم معلومات أو تبريرات جديدة تدعيما لطلبه. ويقوم حامل المشروع المقبول بزيارة ميدانية بمرافقة ممثلي الديوان، وتتوج هذه الزيارة بالتصريح بالزيارة وقبول القطعة الارضية موضوع المنح. كما يعد الديوان فورا بناءا على التصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية شهادة التأهيل للامتياز ويسلمها لحامل المشروع المقبول.

وأضاف المصدر، أن الديوان سيقوم بتنصيب المستفيد عن طريق تعليم القطعة الارضية من قبل مكتب دراسات مؤهل. أو من طرف مهندس خبير عقاري والذي يتوج بإعداد محضر تنصيب. ويوقع المستفيد بعد تنصيبه على دفتر الشروط على مستوى الديوان ويتعين عليه مباشرة الأشغال بداية من هذذلك التاريخ. كما يرسل الديوان ملف ترسيم الإمتياز لمصالح أملاك الدولة لإعداد عقد الإمتياز طبقا للآجال المحددة لهذا الغرض. ويقوم بتبليغ عقد الإمتياز للمستفيد إلكترونيا فور إستلامه.