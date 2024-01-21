هكذا يتم الحصول على “فيزا” أمريكا دون إجراء مقابلة

عند الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الوثيقة التي يجب على الغالبية العظمى من المسافرين في العالم تقديمها. بالإضافة إلى جواز السفر، هي التأشيرة.

ولطلب ذلك، لا تحتاج فقط إلى تحديد موعد، والذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخيرات طويلة. ولكنك تخضع أيضًا لعملية أسئلة وأجوبة مع موظف قنصلي يقوم بتحليل ملف تعريف المسافر والأسباب التي تدفعك إلى زيارة البلد.

ومع ذلك، في خضم العملية التي يمكن أن تكون مرهقة. هناك مجموعة مميزة من الأشخاص الذين يمكنهم معالجة التصريح دون الحاجة لحضور مقابلة.

عند تنفيذ عملية الحصول على التصريح الذي يتيح الدخول القانوني إلى الولايات المتحدة. من الضروري الخضوع لتقييم يحدد الملف الشخصي للمسافر.

في بعض الأحيان، قد تستغرق العملية وقتًا أطول من المنصوص عليه. وتعتمد على الأماكن التي تبدأ فيها العملية.

من يمكنه التقدم للحصول على التأشيرة دون مقابلة؟

كما أفادت خدمة حجز التأشيرات الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يُطلب منهم الخضوع لمقابلة للحصول على الوثيقة.

كما تشير الخدمة إلى أن “هناك بعض الأقسام القنصلية لديها عملية استثناءات للمقابلات بناءً على معايير مرتبطة بالعمر. ويتم تحديد الأهلية بناءً على الإجابات المقدمة على الأسئلة أثناء عملية جدولة المواعيد”.

وبهذا المعنى فإن الذين يتحررون من المقابلة هم المتقدمون أقل من 7 سنوات، والمتقدمون الذين تزيد أعمارهم عن 79 عامًا.

ومع ذلك، إذا رأى المسؤول القنصلي أن ذلك ضروري. فيمكنه الاتصال بالأشخاص الذين يسعون لإصدار تأشيراتهم، بغض النظر عن أعمارهم.