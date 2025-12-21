هكذا يتم الدفع الالكتروني لأشطر عدل 3

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الالكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الالكترونية.

وحسب الفيديو، يتم خطوة أولى الولوج إلى منصة www.aadl.dz ثم الدخول في فضاء المكتب عدل 3. ليتم بعدها إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط على اكتتاب، فيظهر الأمر بالدفع الخاص بالمرحلة الأولى، أي 50 بالمائة من الشطر الأول. ثم يقوم المكتتب بادخال الرمز الذي يظهر له وبعدها يضغط على تأكيد، ثم إدخال المعلومات الخاصة ببطاقة الدفع. سواء البنكية أو البطاقة الذهبية، ثم ينقر على دفع ثم يتم إدخال الرمز المرسل عبر رسالة sms. لتتم بعد ذلك عملية دفع 50 بالمائة من قيمة الشطر الأول كمرحلة أولى ويتحصل المكتتب على وصل دفع الذي يحتوي على كل المعلومات الخاصة بهذه العملية.