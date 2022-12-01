هكذا يتم تحويل الأموال من الحسابات البريدية نحو البنوك

وقّعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر على إتفاقية إطار تتعلق بشروط القيام بالإقتطاع الآلي للأموال مع المسح على الحساب البريدي الجاري.

وقّع على الإتفاقية الإطار كل من نائب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية علي قادري. بالإضافة كذلك إلى المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي. خلال حفل نظم على مستوى مقر بنك الخليج الجزائر.

ويمكن للبنوك بمقتضى هذه الإتفاقية الإطار، القيام باقتطاعات آلية من الحسابات البريدية الجارية. الذين قام أصحابها بالحصول على قروض من البنوك. كما أنه ومن خلال تفعيل خدمة “المسح على الحساب”. سيتم القيام بمراقبة يومية للحسابات البريدية الجارية بالنسبة لعمليات الإقتطاع غير المنفذة. عند بلوغ أجل الدفع “التأخر في دفع الأقساط”. وعليه فإنه بمجرد تزويد الحساب البريدي الجاري بمبلغ القسط، فإن الاقتطاع سيتم بشكل آلي.

من جهته، أكد زيدي على هامش حفل التوقيع، أن إبرام هذه الإتفاقية الإطار يندرج في إطار تنويع بريد الجزائر لخدماته. من خلال إعطاء الإمكانية لـ 26 مليون من زبائنه للحصول على قروض من البنوك دون الاضطرار لتوطين حساباتهم. كما ستسمح بتسهيل تحويل الأموال من الحسابات البريدية الجارية نحو البنوك. بهدف تفعيل العمليات البنكية والمساهمة في الإندماج المالي عبر الحد من حركة الدفع نقدا.

وأشار زيدي إلى أنه يمكن من تسهيل المبادلات بين بريد الجزائر و البنوك في إطار شراكة إستراتيجية. مضيفا أن توقيع هذه الإتفاقية الإطار سيتبع بتوقيع إتفاقيات ثنائية أخرى بين بريد الجزائر والبنوك الراغبة في توفير هذه الخدمة لزبائنها.

كما أن توقيع هذه الإتفاقية الإطار سيسمح للمواطن بربح الوقت، عبر تفادي التنقل نحو البنوك لدفع أقساط قروضه. مع السماح للبنوك بتحصيل القروض بطريقة سهلة و امنة. مؤكدا أن الأمر يتعلق بنقلة إلى الأمام في النظام البنكي الجزائري. تضمن أمن التحويلات المالية وتتبعها.

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