هكذا يتم تحويل وتوجيه الطلبة إلى جامعات أخرى

وزارة التعليم العالي تكشف طريقة تحويل الطلبة

إخضاع الطلبة الأجانب لامتحان المستوى بداية من 3 أكتوبر

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المنشور الوزاري الذي يتضمن الوضعيات التي يتعين على مديري المؤسسات الجامعية البتّ فيها، والخاصة بحاملي شهادة “البكالوريا” الجدد.

وأكدت الوزارة بأنه لا يمكن إيداع طلب تغيير التوجيه إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل على مستوى مؤسسة التوجيه، كما يقوم حامل شهادة “البكالوريا” بإدراج طلب تغيير التوجيه يحدد من خلاله التكوين المرغوب فيه، ثم تتم معالجة هذا الطلب حصريا من طرف المؤسسة.

ويقوم حامل شهادة “البكالوريا” بإدراج طلب التغيير والتوجيه نحو مؤسسة أخرى تابعة لنفس المدينة الجامعية لمؤسسة التوجيه الأصلية، وفيما يخصص حاملي شهادة “البكالوريا” الذين لم يتموا إجراءات التسجيل الأولي عند نهاية المرحلة الثانية، فيقومون بإيداع طلب توجيهي عبر الخط على أساس قائمة من التكوينات تقترح عليهم عبر أرضية “بروغرس”.

وبالنسبة لحاملي شهادة “بكالوريا” أجنبي معترف بمعادلتها، فيخضعون إلى امتحان المستوى في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أكتوبر.