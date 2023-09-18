هكذا يتم تدريس التربية المرورية في المؤسسات التعليمية

أعدت وزارة التربية الوطنية مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية في الوسط المدرسي. تزامنا مع الإنطلاق في تدريسها إبتداء من الدخول المدرسي الحالي في المراحل التعليمية الثلاث.

وتم إعداد مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية في مختلف الأطوار التعليمية “إبتدائي متوسط وثانوي. ترتكز أساسا على دروس ضمن المقرر الدراسي. إضافة إلى الإستفادة من أنشطة مكملة تتدخل فيها الجمعيات والجهات الأمنية التي تعمل على اعداد الدعائم من مطويات وملصقات تحسيسية لفائدة التلاميذ. أو اللجوء إلى تنظيم حصص تطبيقية بالمؤسسات التربوية لتعليم الأطفال السياقة وفق قوانين المرور.

من جانبه أوضح المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط. في تصريح “لوأج”. أن إدراج التربية المرورية سيكون بطريقة “تدريجية” و”مستمرة” في الجداول الزمنية والبرامج التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث. بتمكينهم من التعرف على وسائل النقل وتحسيسهم بأخطار الطريق. وكذا حثهم على احترام قواعد المرور وتقاسم فضاء حركة المرور. مع إبراز كيفية إحترام الطريق من طرف مستعمليه إلى جانب كيفية إحترام رجال الأمن و تعزيز كيفيات ضمان السلامة المرورية و معرفة قواعد الاسعافات الأولية.

كما أكد ذات المسؤول، أنه سيتم تلقين التلاميذ التربية المرورية من خلال “الدروس والوضعيات الإدماجية التي ستدرج في مادة التربية المدنية بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط. و دروس متفرقة في عدة مواد بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي”.

وأبرز في هذا المقام أن قيادة الدرك الوطني شريك فعال في ميدان السلامة المرورية يمكنه تقديم الدعم في هذا البرنامج عن طريق الحملات التحسيسية والدروس المقدمة لشريحة الأطفال سواء في الطور الابتدائي أو الطور المتوسط أو الثانوي مشيرا إلى وجود. برنامج سنوي ثري لأجل دعم التربية المرورية في كل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع الجهات الوصية.

إدراج التربية المرورية في الوسط المدرسي

من جانبها أكدت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق فاطمة خلاف. أن ادراج التربية المرورية في الوسط المدرسي سيمكن التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور و تنمية الوعي لديهم بمخاطر حوادث الطرقات.

وقالت خلاف حددت اللجنة الوزارية المشتركة الأنشطة البيداغوجية ذات الصلة بالتربية المرورية في المواد الادبية والعلمية. كما حددت محاور الانشطة المكملة. مشيرة إلى أن المندوبية تشرف بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة النقل على انجاز “الدعائم التحسيسية” الموجهة للأنشطة المكملة. تكون بمثابة سند يعتمد عليه التلميذ في تلقي معلومات إضافية على غرار المطويات والكتيبات.