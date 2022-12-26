هكذا يتم تدريس المقاييس الافقية لطلبة الدكتوراه

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على القرار الوزاري الذي يحدد المقاييس الأفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي.

وجاء في القرار الوزاري الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه انه ينظم على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي تكوينا لفائدة طالب الدكتوراه خلال السنة الأولى من التكوين.

ويسمح التكوين التكميلي المستهدف إلى تمكين طالب الدكتوراه من إكتساب المعارف الأفقية اللازمة لتحضير الأطروحة.

كما يسمح التكوين التكميلي لطالب الدكتوراه من تعميق المعارف، المتمثلة في التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا، والفلسفة.

إضافة إلى تحسين المستوى في اللغة الإنجليزية وفقا للمعايير المعتمدة. وكذا التحكم في تكنولوجيات الإعلام والإتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا.

كما يمكن تدريس برنامج التكوين التكميلي حسب ذات القرار، بالنمط الحضوري أو عبر الخط بأشكال مختلفة. سواءا كانت دروس أو محاضرات أو ملتقيات، وورشات إضافة إلى مضامين برامج التكوين التكميلي.

ويتم المصادقة على المهارات المكتسبة في دفتر طالب الدكتوراه على أساس تقييم تكويني. كما تنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي، خلية تعمل بالتنسيق مع لجان التكوين في الدكتوراه المعنية.

وتتكون الخلية من نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد التدرج بصفته منسق، وأربعة أساتذة باحثين من مصف الأستاذية معينين من طرف المؤسسة.

حيث يجب أن يكون أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، أستاذ باحث بالنسبة للفلسفة. وأستاذ باحث بالنسبة للغة الإنجليزية وأستاذ باحث بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والإتصال.