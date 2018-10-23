هكذا يتم ترتيب المباريات في البطولة الوطنية !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن كل من الجماهير واللاعبين ورؤساء الأندية بالإضافة إلى الحكام متهمون بترتيب المباريات.

البداية تكون باللاعبين الذين يعتبرون الطرف الرئيسي في المعادلة، فيكون هناك اجتماع بين وسط رئيس الفريق الخصم ووسيط آخر للاعبين واللاعبين أيضا، فيتم الاتفاق على المبلغ المالي.

أما الطرف الثاني رئيس نادي يتفق بنسبة كبيرة مع رئيس فريق الخصم، وهناك تحدث أمور أخرى، مثل غياب سيارة الإسعاف وهي الخطة الأكثر رواجا.

بالنسبة للحكام فمنح ضربات الجزاء هي تخصصهم، كما أكدت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أنّ للجماهير دور في ترتيب المباريات.

فبعض الجماهير تهدد لاعبيها وحتى لاعبي الخصم بالموت في حالة الفشل في ترتيب المباراة.