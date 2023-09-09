هكذا يتم ترتيب الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المتعاقدين

يقوم النظام المعلوماتي الذي خصصته وزارة التربية لتسجيل المترشحين في التوظيف، بترتيب المقيمين في نفس البلدية ترتيبا استحقاقيا، بناء على معايير محددة حسب اقدمية الشهادة وخبرة التدريس إن وجدت.

وتقوم مصالح مديريات التربية بإتباع نفس التدابير المحددة في مرحلة البلدية حسب الرزنامة المرفقة.

وتأتي بعد هذه الولاية مرحلة الاخرى تتم على المستوى الولائي.

وفي هذه المرحلة تكون المعالجة الموسعة الثانية التي تنطلق بتاريخ 18 سبتمبر، منتصف النهار ويتم اللجوء إليها عند الاقتضاء. لتغطية المناصب الشاغرة المتبقية في مرحلة الدائرة.

ويقوم النظام المعلوماتي آليا في هذه المرحلة بإعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين في مرحلة الدائرة والمقيمين في البلديات التابعة لنفس الولاية ترتيبا استحقاقيا بناء على المعايير المعتمدة. وتقوم مصالح مديريات التربية باتباع نفس التدابير المحددة في مرحلة البلدية حسب الرزنامة المرفقة.

هذا ويتم ويتعين على مصالح مديريات التربية قبل 20 أكتوبر انجاز مقررات التوظيف الجماعي وإيداعها لدى مصالح الرقابة قصد التأشير عليها.