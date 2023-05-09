هكذا يتم تسليم وإتلاف جواز السفر

أصدرت الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تسليم وإتلاف جواز السفر.

وحسب المؤسوم التنفيذي يتم إعلام صاحب طلب جواز السفر بجاهزية جوازه عبر إشعار كتابي أو إلكتروني لتسلمه.

وفي حالة عدم تسلم جواز السفر بعد 6 أشهر من تاريخ الإشعار يتم الشروع في إجراءات إلغائه.

ويتم الشروع في إتلاف جواز السفر بعد انقضاء تلك الفترة من طرف السلطة التي يوجد على مستواها.

وتتم عملية إتلاف الجواز عبر إحداث ثقب في الشريحة الالكترونية وفي منطقة القراءة الآلية.