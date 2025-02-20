هكذا يتم تعويض أسعار القهوة

صدر قرار وزاري مشترك وقعه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.

ويهدف هذا القرار المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 11 إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 .

وجاء في هذا القرار إحتساب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة.

كما تشمل مصاريف الاستغلال المذكورة في الملحق المتضمن تركيبة الأسعار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 لاسيما تكلفة الكميات الضائعة في حدود نسبة 20% كحد أقصى من وزن القهوة خلال عمليات التحميص والطحن”.

وتحتسب وتحدد أسعار البيع القصوى للقهوة دون احتساب الرسوم على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 .

وتطبق من طرف المتعامل الاقتصادي كما يأتي :

بالنسبة لإعادة البيع على الحالة للقهوة الخضراء المستوردة :

459.70 دج / كغ للقهوة الخضراء “روبيستا”.

646.740 دج / كغ للقهوة الخضراء “أرابيكا”.

بالنسبة للمنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة :

748.160 دج / كغ للقهوة المحمصة و/ أوالمطحونة “روبيستا”.

935.20 دج / كغ للقهوة المحمصة و/ أوالمطحونة “أرابيكا”.