هكذا يتم تعويض مؤطري امتحاني “الباك” و”البيام”

أمرت وزارة التربية الإجراءات التنظيمية والتحضيرية الخاصة بتعويضات مؤطري مراكز الإمتحانات المدرسية دورة 2023.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023 في مراكز الإجراء ،مراكز التجميع للإغفال وكذا مراكز التصحيح ،وذلك مباشرة بعد نهاية كل مرحلة.

إنشاء مركز تجميع للتعويضات على مستوى مديريات التربية

وحسب المراسلة التي تحوز” النهار اون لاين” على نسخة منها، فبالنسبة لمراكز الإجراء سيتم إنشاء مركز التجمع للتعويضات على مستوى مديريات التربية التي توجد بها مقرات فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

ويتم هذا بموجب مقرر فتح من طرف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ،مراكز التجميع للتعويضات في المؤسسات التعليمية ،باقتراح من مدير التربية في كل من الجزائر العاصمة ،البليدة ،بجاية ،باتنة ،عنابة ،أم البواقي ،وهران سعيدة وغرداية شريطة أن تكون وظيفية وغير معينة كمركز للإجراء أو التجميع او الاغفال أو التصحيح لهذين الإمتحانين.

كما تنشأ خلية متابعة التعويضات على مستوى جميع مديريات التربية مهمتها إستقبال الملفات المالية من مراكز الإجراء لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2023 لتسلمها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان إلى مراكز التجميع للتعويضات، التابع لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي تتبعه كل مديرية.

ويقوم رئيس مصلحة الامتحانات على مستوى مديريات التربية باستخراج حسابات مراكز الإجراء” اسم المستخدم والرقم السري”. من حسابه على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. ويسلمها إلى رؤساء مراكز الإجراء لتمكينهم من الولوج إلى الأرضية الرقمية لتسهيل عملية حجز المعلومات الخاصة بالمؤطرين المستدعين للعمل بهذه المراكز، والمتمثلة فقط في حجز رقم الحساب الجاري البريدي للمستفيد واستغلال معلومات الحالة المدنية وبقية المعلومات اللازمة المتوفرة على مستوى الأرضية الرقمية.

حجز معلومات المؤطرين عبر موقع الأرضية الرقمية

ويشرع رئيس مركز الإجراء مباشرة بعد فتح المركز في مرحلة أولى بحجز معلومات المؤطرين العاملين بالمركز . عبر موقع الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. مع ضرورة مطابقتها مع القائمة المرسلة من طرف مديرية التربية ووجوب التقيد بالبطاقة التقنية الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وفي حالة عدم وجود معلومات المعني بعد حجز رقم حسابه الجاري يقوم رئيس المركز بحجز المعلومات المطلوبة. انطلاقا من صك الحساب الجاري البريدي للمعني.

حجز الأيام التي عمل فيها كل مؤطر

ويقوم رئيس مركز الإجراء في مرحلة ثانية بحجز عدد الأيام الفعلية لجميع العاملين بالمركز على أن تكون مطابقة لورقة الحضور اليومي. ليتم بعدها استخراج ومراقبة الجدول الإجمالي للحاضرين بالمركز ليوقع ويختم من طرف رئيس المركز.

ويحول رئيس مركز الإجراء الملف المالي إلى خلية متابعة التعويضات على مستوى مديرية التربية التابعة له في اليوم الموالي. لنهاية إجراء كل امتحان والمتكون من الجدول الإجمالي للحاضرين بالمركز موقع ومختوم من طرف رئيس المركز. استمارة المعلومات مرفقة بصك بريدي مشطوب لكل مؤطر ،كشف الراتب أو شهادة العمل لأي شهر بعنوان 2023

هذه هي الإجراءات الخاصة بمراكز التجميع

بالنسبة لمراكز التجميع للتعويضات تقوم هذه المراكز باستقبال الملفات المالية الورقية من مديريات لتربية ومراقبتها. ومراقبة الجداول الإجمالية للعاملين بمراكز الإجراء. ومطابقتها مع البطاقة التقنية لكل مركز وطبع جداول التصفية وحوصلة التعويضات لمراكز الإجراء حسب كل ولاية ولكل امتحان مع تسليم الملفات المالية. لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

هذا وتطبق نفس الإجراءات الخاصة بمؤطري مراكز الإجرء على مؤطري مراكز التجميع. والإغفال ومراكز التصحيح على أن تكون هذه الإجراءات محل ترتيبات.