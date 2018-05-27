هكذا يتم تفادي”حموضة المعدة” في رمضان

يعاني البعض من الصائمين خلال شهر رمضان من أحد المضاعفات الصحية التي يمكن لها أن تحدث خلال فترة الصوم.

ألا وهي “حرقة المعدة” والتي تحدث نتيجة إرتجاج معوي،أين يعود الحمض المعوي الى المرئ نظرا لعدة أسباب.

خاصة ما يتعلق بالاساس بتناول بعض الوجبات الغير الصحية أو الإنحناء والإستلقاء بصورة غير لائقة.

وكثيرا ما يقلل الصيام حمض إفرازات حمض المعدة،الذي يكون مسؤولا عن هضم الطعام ويقتل البكتيريا داخل الجسم البشري.

وخلال شهر رمضان ينصح الأطباء والمختصون،المرضى الذين يداومون على تناول الحبوب والسوائل مثل مضادات الحموضة والهيستامين.

أنه من الواجب الإستمرار بتناولها وهذا في الوقت المحدد وقبل الإمساك بدقائق،وهذا للسيطرة على حرقة المعدة أو التجشؤ.

إضافة الى تناول الطعام بإعتدال مع تجنب الأغذية الزيتية والمقلية أو الحارة مع الحد من تناول الكافيين والتوقف عن التدخين.

كما ينصح مثل زيت النعناع الذي يساعد في التقليل من التجشؤ أو الألم الباطني.

كما يوصى برفع الرأس على عدد قليل من الوسائد وفقدان الوزن على المدى الطويل الذي يساعد على الوقاية من الحرقة.