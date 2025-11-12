هكذا يتم تقييم تلاميذ السنة أولى ابتدائي في الفصل الأول

كشفت وزارة التربية الوطنية في منشورا لها أن تقييم تعلمات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي في الفصل الأول يكون في شكل ملاحظات وصفية ونوعية. تعكس مستوى اكتساب المهارات الأساسية المرتبطة بكل مادة. والصعوبات التي تعترض التلاميذ للتكيف والانسجام مع مختلف متطلبات التعلم.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بالتقويم البيداغوجي في المراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2026/2025 الانتقال إلى السنة الثانية ابتدائي. يكون آليا لكل تلميذ تابع دراسته بصفة منتظمة في السنة الأولى ابتدائي.