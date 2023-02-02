هكذا يتم تمويل طلبة الدكتوراه هذه السنة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تحديد الميزانية المخصصة لطلبة الدكتوراه هذه السنة ،والتي خضعت للعديد من الضوابط مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكدت الوزارة من خلال المراسلة التي تحوز النهار أون لاين على نسخة منها أنه تم تمويل طلبة الدكتوراه المنتمين إلى المؤسسات التي أرسلت احتياجاتها في الوقت المحدد. كما تم تمويل طلبة الدكتوراه المنتمين إلى المؤسسات الجامعية التي تحتوي على مخابر العلوم الإجتماعية والإنسانية فقط بنسبة 50 بالمائة .

و تم تمويل طلبة الدكتوراه المنتمين إلى المؤسسات الجامعية التي تحتوي على مخابر العلوم الاجتماعية والإنسانية وكذا العلوم التقنية والطبية بنسبة 70 بالمائة.

إضافة الى تمويل المؤسسات الجامعية التي بها مخابر العلوم والتكنولوجيا والعلوم الطبية بنسبة 100 بالمائة .