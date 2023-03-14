هكذا يتم تنظيم مسابقة للإلتحاق بالمدارس العليا

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المرسوم الوزاري الخاص بإجراء مسابقة كتابية للالتحاق بالطور الثاني في المدارس العليا.

و تخضع المدارس العليا التي تضمن تكوينا قاعديا في ميادين العلوم والتكنولوجيا، رياضيات وإعلام آلي. علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، علوم الطبيعة والحياة، هندسة معمارية وعمران ومهن المدينة. إضافة إلى العلوم الإنسانية والإجتماعية والحقوق إلى قوانين داخلية وشروط للإلتحاق بها.

ويشترط الإلتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا بالنجاح في مسابقة وطنية التي تنظمها سنويا كل مدرسة عليا.

وتنظم مسابقة الإلتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا على أساس الشهادة لفائدة طلبة التكوين القاعدي لنفس المدرسة.

ويتوقف ترتيب المترشحين لإجراء المسابقة على أساس الشهاة على النتائج المحصل عليها خلال السنة الثانية من التكوين القاعدي في مدرستهم. كما يتم تخصيص 80 بالمائة من إجمالي المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الطور الثاني للناجحين في المسابقة. على أساس الشهادة للإلتحاق بالطور الثاني للمدرسة العليا.

وتفتح المسابقة الكتابية للإلتحاق بالطور الثاني للمدرسة العليا للطلبة المسجلين بانتظام، والذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين القاعدي بنفس المدرسة. كما يتوقف ترتيب المترشحين لإجراء المسابقة على أساس الشهادة، على النتائج المحصل عليها خلال السنة الثانية من التكوين القاعدي في مدرستهم.

وتفتح المسابقة بالطور الثاني للمدارس العليا للمترشحين الذين أنهو بنجاح سنتين من التكوين القاعدي خلال السنة الجامعية الجارية، بنفس المدرسة العليا والذين لم يتم إنتقاؤهم في المسابقة على أساس الشهادة بمدرستهم.

وتعتبر المسابقة الكتابية للإلتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا مسابقة ترتيبية، ويعلن نجاح الطلبة أو رسوبهم بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين.