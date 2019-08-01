هكذا يتم توجيه الطلبة الجامعيين الجدد

قال وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، إن تحضير الدخول الجامعي على الصعيد البيداغوجي، لا سيما في ما يتعلق بوضع العدة التنظيمية والإجرائية الخاصة بتوجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتسجليهم في مختلف ميادين وشعب التكوين قد تم ضبطه.

وأوضح اليوم الخميس، أنه تم ضبط توجيهات الطلبة بناء على تقييم دقيق لهذه العدة على مستوى مختلف الفاعلين المعنيين في الإدارة المركزية والندوات الجهوية للجامعات، بغرض التحسين المستمر لمجمل العمليات والآليات ذات الصلة بالتوجيه والتسجيل.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، تم إصدار المنشور الرئيسي المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد، والمنشور التكميلي الذي حدد التوجهات الكبرى في ضوء دراسة تحليلية وهيكلية لنتائج امتحان البكالوريا، من حيث معدلات الترشح للالتحاق ببعض الفروع، كالعلوم الطبية، الهندسة المعمارية وعلوم البيطرة، العلوم السياسية، المدارس العليا للأساتذة، علوم تقنيات للنشاطات البدنية والرياضية.

وتهدف هذه الآليات الى تطوير عمليات التسجيل والتوجيه، بهدف التحسين المتواصل لمعدلات الرضا، والتجاوب قدر الامكان مع رغبات المترشحين وخياراتهم.

كما تهدف الى توطيد الرقمنة، وإضفاء مزيد من الشفافية والإنصاف، وذلك من خلال الإكتفاء، على غررار اسنة الماضية، بأربع رغبات في المرحلة الأولى.

ومواصلة العمل، في مرحلة ثانية بالإجراء القاضي بمنح فرصة إضافية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يحصلوا على أي اختيار من الاختيارات الأربع، أو الذين حصلوا على اختيارهم الرابع ويرغبون فب تغييره، أو الذين أخفقوا في المقابلات الشفوية.

وتجدر الإشارة الى أن معالجة الحالات الخاصة المرتبطة بالتأخر في التسجيل الأولي أو تغيير التوجيه المسموح به، تم إسنادها في إطار تعزيز اللامركزية في التسيير إلى المؤسسات الجامعية تحت مراقبة نظام المعلومات الرقمي.