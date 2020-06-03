هكذا يتم توجيه تلاميذ الرابعة متوسط والأولى ثانوي

وضعت وزارة التربية الوطنية، كيفيات انعقاد مجالس القبول والتوجيه الى الطور ما بعد الالزامي، مباشرة بعد الاعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2020، للمداولة واتخاذ القرارات.

ويعتمد مجلس القبول والتوجيه الى الطور ما بعد الالزامي على بطاقة الرغبات لتلاميذ مستوى الرابعة متوسط، وعلى الوثائق المستخرجة من الارضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية.

ويتم الاعتماد في توجيه تلاميذ الرابعة متوسط على مجموعات التوجيه من خلال احتساب المعدلات السنوية للسنة الثالثة متوسط، ومعدل الفصلين الاول والثاني للسنة الرابعة متوسط للمواد المشكلة لها حسب كل جذع مشترك.

ويمكن للتلاميذ واوليائهم الطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه الى الطور ما بعد الالزامي على مستوى المتوسطة في اجل اقصاه 8 ايام من تاريخ التبليغ، على ان تعقد اللجنة الولائية للبث في هذه الطعون في آجال معقولة وتبليغها للأطراف المعنية.

أما بالنسبة لكيفيات انعقاد مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، قتتم قبل الخروج الى العطلة الصيفية للمداولة واتخاذ القرارات.

ويجتمع المجلس برئاسة مدير الثانوية وحضور أعضائه، وتبقى السلطة التقديرية لمدير الثانوية في امكانية اعفاء بعض اعضاء المجلس من الحضور في ظل الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

ويعتمد مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مداولاته على بطاقات الرغبات الخاصة بتلاميذ السنة الاولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وعلى الوثائق المستخرجة من الارضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية.

ويتم الاعتماد في توجيه السنة الاولى ثانوي على مجموعات التوجيه من خلال معدل الفصلين الاول والثاني للمواد المشكلة لها حسب كل شعبة.