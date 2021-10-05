هكذا يتم توزيع الأرقام التعريفية على القوائم المترشحة للمحليات

نشرت السلطة الوطنية المستفلة للإنتخابات توزيع الأرقام التعريفية المخصصة لقوائم المترشحين في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نومفبر المقبل. وهذا تحت لواء الأحزاب السياسية أومقدمة بعنوان قوائم مستقلة.

وأوضح بيان السلطة الصادر اليوم توزيع الأرقام التعريفية المخصصة لقوائم المترشحين في الانتخابات المحلية. تحت لواء الأحزاب السياسية أومقدمة بعنوان قوائم مستقلة جاء كمايلي:

بخصوص أحزاب سياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب سياسية

منحت السلطة إلكترونيا رقم تعريفي وطني موحد من 1 إلى 100. وهذا بصفة آنية وآلية وبترتيب تصاعدي تزامنا مع التصريح بقبول أول قائمة مترشحين على المستوى الوطني من طرف المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سواء تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبية البلدية أوالولائية.

وأضاف البيان أنه سيكون الرقم الممنوح موحدا وطنيا ومستعملا من قبل الأحزاب السياسية أوتحالفات وطنية أومحلية لعدة أحزاب سياسية خلال الانتخابات المجالس البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر.

أما بخصوص قوائم المترشحين بعنوان القوائم المستقلة

يمنح إلكترونيا رقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة حسب كل دائرة انتخابية بداية من 101 وما يليها بصفة آنية وآلية وبترتيب تصاعدي تزامنا مع التصريح بقول أول قائمة مترشحين مستقلة لانتخابات المجلس الشعبي البلدي أوالولائي.

هذا وتدرج الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة التي منحت لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية وتحالفات وطنية ومحلية أو للقوائم المترشحين المقدمة بعنوان قوائم مستقلة في

ورقة التصويت للقائمة المعنية.وكذا الأماكن المخصصة لاشهار الترشحيات للقائمة المعنية.