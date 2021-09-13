هكذا يتم توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية

منشور وزاري يحدّد مدة العقد والمستفيدين من العملية

المنشور يتضمن 18 حالة تجبر المؤسسة التربوية على استدعاء متعاقدين

– توظيف الأساتذة المتعاقدين طيلة السنة الدراسية وليس مع الدخول المدرسي فقط

– مدة العقد تقدر بسنة واحدة فقط مع قابلية التجديد

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المنشور الوزاري الخاص بعملية توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، حيث تم منح الصلاحية لمديري التربية الذين يتكفلون بعملية التوظيف، ثم ترسل القائمة إلى الوظيف العمومي، مع التأكد من مستوى الأستاذ الجديد.

وحسب المنشور الوزاري، توجد 18 حالة يمكن خلالها الاعتماد على المتعاقدين، حيث يمكن لمديري التربية على مستوى الولايات، ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرافق التعليم، وتحديدا أثناء السنة الدراسية، اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد، وتتمثل شروط التوظيف، في شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة الأمومة، عطلة مرضية لأكثر من أسبوع، مرض طويل الأمد وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، وكذا تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، وعطلة تلقائية للموظفين المرشحين للانتخابات.

ومن بين شروط التوظيف أيضا، تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل والإحالة على الاستيداع، الانتداب وكذا النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب، ما عدا التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا‪ .

كما يتم اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين عند وجود مناصب مالية شاغرة، في انتظار تنظيم مسابقة الترقية والتوظيف وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف.

‪ ويتم توظيف الأساتذة المتعاقدين، مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالات، حيث يتم استدعاء الأساتذة المتعاقدين طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط.

كما تقدّر مدة التوظيف بسنة واحدة قابلة للتجديد، أي من 1 سبتمبر إلى غاية 31 جويلية.

وزيادة على الشروط العامة للتوظيف، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم ٣١٥ / ٠٨ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في التربية الوطنية، وهي شهادة “الليسانس” في التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة “الماستر” في التعليم الثانوي.

وبالنسبة لكيفيات التوظيف، فتبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم ٦٦ – ١٤٥ المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.

ويجب على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، كل ثلاثة أشهر، بكشف شامل لتوظيف الأساتذة المتعاقدين التي تمت خلال هذه الفترة، مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل، والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقدين وتاريخ عقد التوظيف.