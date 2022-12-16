قناة النهار هكذا يتم توظيف الاساتذة في المؤسسات التربوية بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2022 - 22:56 الجزائر شارك غرِّد أرسل 117 0 رابط دائم : https://nhar.tv/jL7Tx اقرأ أيضا النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: سكنات جاهزة من 2013 بميلة ساكنين فيهم الحمام .. وسكان الرويبة يطالبون برخصة بناء قناة النهار 27 نوفمبر حسين أشيو: الديبلوم ورقة فقط وخير دليل الركراكي 8 سنوت تدريب أطاح بمدربين حياتهم كلها كرة قدم قناة النهار 11 ديسمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر أدوية "الكابة" تحت مجهر الرقابة ومواجهة شبكات التـ.ـهريب قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر المحلل المغربي محمد الخراز يكشف ما عمله الرقراقي مع زياش ليظهر بمستوى عالي عكس حاليلوزيتش قناة النهار 27 نوفمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر زين عامر: تأهل المغرب ليس مفاجأة وسر نجاح المجموعة هو الركراكي قناة النهار 10 ديسمبر