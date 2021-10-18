هكذا يتم حساب المعدلات الفصلية والسنوية للمتمدرسين

نشرت وزارة التربية الوطنية طريقة إحتساب المعدلات الفصلية والسنوية بالنسبة للمتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وحسب منشور للوزارة، فيتم حساب المعدل الفصلي في التعليم الابتدائي من خلال مجموع علامات الإختبارات الفصلية في المواد وتقسم على عدد المواد. ويكون عدد المواد 5 في السنتين الأولى والثانية و7 في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. أما المعدل السنوي فيكون عن طريق جمع معدل الفصل الاول + الفصل الثاني + الثالث قسمة 3

أما بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فيكون كما يلي :

في حين حساب المعدل السنوي والفصلي للتعليم الثانوي يكون كالآتي :

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