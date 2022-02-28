هكذا يتم دفع منحة البطالة

صدر مرسوم وزاري مشترك وقعه وزراء العمل ،المالية، الداخلية، والتكوين يتضمن كيفيات دفع منحة البطالة للمستفيدين منها. وحسب الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 11 صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجـب عام 1443 الموافق 10 فيفري 2022 ، يتضمن تحديد كيفيات دفع منحة البطالة.

وفق ذات المرسوم يتقاضى المستفيدون المستوفون الشروط المنصوص عليها. منحة شهرية إلى غاية تنصيب المعني في منصب شغل.

كما تتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل مراقبة جهاز منحة البطالة بالعلاقة مع المصالح غير الممركزة. لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويتعين على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يأتي:

إنشاء منصة رقمية يمكن من خلالها لطالبي الشغل المبتدئين لأول مرة التسجيل. بالاتصال مع المديرية المكلفة بعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي.

القيام بمعالجة التسجيلات وفًقا لشروط الأهلية.

انتقاء المستفيدين الذين تم اختيارهم للاستفادة من منحة البطالة عن طريق مقاربة قواعد. بيانات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعـمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد.

بطاقة خاصة بالمستفيدين المؤهلين مع تحديد وضعيتهم

إعداد بطاقة خاصة بالمستفيدين المؤهلين مع تحديد وضعيتهم عن طريق البطاقية الوطنية للحالة المدنية.

دعوة المستفيدين المقبولين من خلال تحديد موعد لهم لتقديم ملف تحدد وثائقه في المادة 9 أدناه.

إعداد كشوفات الدفع الشهرية.

إرسال، كل ثلاثة أشهر في دعامة إلكترونية، القائمة الاسمية للمستفيدين الذين تقاضوا منحة البطالة. مرفقة بالتبريرات المتعلقة بهذه العملية، إلى مصالح وزارة المالية.

وبهذا الخصوص تم إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح بريد الجزائر لتسهيل عمليات دفع منحة البطالة.

إعداد وإرسال إلى مصالح وزارة التكوين والـتعليم المهنيين، القوائم الاسمية للمستفيدين من منحة البطالة. الذين من شأنهم الاستفادة من تكوين تكميلي قصير المدة حسب برامج وإمكانيات المؤسسات التكوينية. لاسيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيلهم.

الملـــف المطلـــوب للاستفادة من منحة البطالة

يجـــب أن يشتمـــل الملـــف المطلـــوب للاستفادة من منحة البطالة، على الوثائق الآتية :

تصريح شرفي.

نسخة من استمارة الموعد.

صك بريدي مشطوب أو نسخة من شهادة حجز الحساب البريدي الجاري.

نسخة من الشهادة الجامعية أوشهادة التكوين المهني.

شهادة عائلية.

نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.