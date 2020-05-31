هكذا يتم دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا

حددت الحكومة طريقة دفن جثامين الأشخاص الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا سواء كانت حالات مؤكدة أو محتملة بالإصابة ويدعون في صلب النص “جثامين “.

وحسب المنشور الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يتعين على الوالي المختص إقليميا في إطار اللجنة الولائية لتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيرو س كورونا ومكافحته متابعة عملية نقل ودفع جثامين المتوفين وتنسيقها.

وعندما تحدث وفاة بمسكن المتوفي يمكن معاينة الوفاة في المنزل من قبل طبيب ممارس في القطاع العام أو الخاص تنقل بمحض ارادته أو بتسخيرة من السلطات المختصة .

ونصت الإجراءات على أنه إذا لاحظ الطبيب المعاين للوفاة وجود أعراض لوباء فيروس كورونا فإنه يتقرر نقل الجثمان الى مصلحة حفظ الجثث بغرض التشخيص المحتمل ويعلم بذلك فورا مصالح الأمن المختصة ،كما يجب عليه اعلام افراد اسرة المتوفي بالتدابير الواجب اتخاذها لتفادي أي عدوى وفي هذه الحالة يتم نقل الجثمان.

يتم غسل جثمان الشخص المتوفي الذي ترتبط وفاته بالعدوى على مستوى حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ويسمح للاشخاص الراغبين في غسل الجثامين التطوعا للقيام بهذه الخدمة على مستوى مصلحة حفظ الجثث مع الاحترام الصارم لتدابير الوقاية والحماية والأمن التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.

كما يمكن للوالي تسخير أشخاص مختصين للقيام بهذه العملية ،ويسمح لأفراد عائلة المتوفي من الأصول والفروع فقط بالقاء النظرة الأخيرة على الشخص المتوفي بعد غسله مع احترام شروط الوقاية.

كما جاء في الجريدة الرسمية تفاصيل نقل جثمان الميت الى المقبر ة حيث يتم الترخيص بالنقل دون انتظار الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا .

وفي حال دفن الجثمان في نفس بلدية مكان الوفاة يعتبر الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بمثابة ترخيص بالنقل ،كما يجب أن يتم نقل الجثمان مباشرة نحو المقبرة تحت المراقبة والمرافقة الامنية لمصالح الدرك الوطني او الأمن الوطني المختصة اقليميا .

كما يتم دفن جثمان الشخص المتوفي على جناح السرعة على أساس الشهادة الطبية التي أعدها الطبيب المعاين للوفاة كما يجب اتمام اجراءات التصريح بالوفاة وقيدها في سجلات الحالة المدنية ضمن احترام الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض .

لا يمكن القيام بالدفن الا اذا كان الجثمان محفوظا في كيس مشرحة أو في تابوت مشمع توفرهما المصالح المختصة للولاية وذالك لتفادي اي خطر للعدوى