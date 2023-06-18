هكذا يتم طلب تأشيرة شنغن عبر الإنترنت

وافق البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد رقمنة إجراءات تأشيرات شنغن.

وستحدث اللائحة الجديدة المتعلقة برقمنة إجراءات تأشيرة شنغن ثورة في الطريقة التي يتقدم بها الأشخاص. للحصول على الوثيقة من خلال إدخال نظام التقديم عبر الإنترنت. واستبدال ملصق التأشيرة التقليدي والحالي بتأشيرة رقمية.

وفقًا للمجلس ، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاقتراح في تبسيط عملية طلب التأشيرة وتعزيز الكفاءة.

علاوة على ذلك ، من خلال إدخال قواعد جديدة ، تريد سلطات الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز الأمن داخل منطقة شنغن.

“ستجعل التأشيرة الرقمية عملية تقديم الطلبات أسهل للمسافرين، وتبسط الإجراءات الإدارية وتزيد من أمن منطقة شنغن. على سبيل المثال ، من خلال الحد من مخاطر تزوير وسرقة ملصق التأشيرة” ، وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر Stenergard. في تعليقها على القواعد المتفق عليها لرقمنة إجراءات التأشيرة.

ومع ذلك، لا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ عملية التبني. إذا نجحت ، سيتم إنشاء منصة جديدة لطلب تأشيرة شنغن.

مع بعض الاستثناءات ، سيتم تقديم طلبات تأشيرة شنغن من خلال هذا النظام الأساسي – موقع ويب واحد -. والذي سيقوم بعد ذلك بإعادة توجيه المتقدمين إلى أنظمة التأشيرات المعنية.

وستمكن المنصة جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن من إدخال البيانات ذات الصلة. وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق السفر والوثائق الداعمة ، ودفع رسوم التأشيرة.

علاوة على ذلك ، من خلال نفس الموقع ، سيتلقى المتقدمون إخطارات بشأن قرارات التأشيرة الخاصة بهم.

بالنسبة للمثول الشخصي في القنصليات ، فقد تم التأكيد على أنها ستكون ضرورية فقط لمقدمي الطلبات لأول مرة. والأفراد الذين لديهم وثائق سفر جديدة ، والذين لديهم بيانات بيومترية منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، تم توضيح أنه عندما ينوي مقدم الطلب زيارة عدة دول شنغن. ستحدد المنصة تلقائيًا الدولة العضو المسؤولة عن فحص الطلب بناءً على مدة الإقامة المقصودة.