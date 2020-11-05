هكذا يتم فتح حسابات بريدية جارية للمتحصلين على شهادة البكالوريا

توفر مؤسسة بريد الجزائر على موقعها الرسمي، منصة إلكترونية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، لتسجيل طلباتهم لفتح حساب بريدي جاري.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، تتم هذه العملية عن طريق ملئ الطالب للاستمارة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.poste.dz

وأوضح البيان، إنه على الطالب القيام بتسجيل معلوماته الشخصية اللازمة لمعالجة الطلبات في النظام المعلوماتي الخاص ببريد الجزائر، دون الحاجة للتنقل إلى المكتب البريدي.

وهو الإجراء الذي يسمح بتفعيل عملية فتح الحساب البريدي الجاري CCP وتزويد الطالب، في اقرب الآجال بوسائل الدفع “دفتر الصكوك البريدية والبطاقة الذهبية”، يضيف البيان.

وذكرت المؤسسة، بأنه يجب أن يتضمن ملف فتح الحساب البريدي الجاريCCP، بالإضافة إلى النماذج المطبوعة على الموقع “الاستمارة”، الوثائق الإدارية التالية:

نسخة واحدة من شهادة نجاح البكالوريا 2020، والأصل ونسخة من إثبات الهوية الرسمي أو العادي أو البيومتري، يحمل صورة لصاحب الطلب “بطاقة الهوية الوطنية العادية، بطاقة الهوية الوطنية البيومترية، رخصة القيادة، جواز السفر البيومتري”.

بالإضافة إلى إثبات لمقر إقامة صاحب الطلب.

وأكد البيان، إنه يجب على المعنيين الحضور إلى المكتب البريدي، بعد تسجيل طلباتهم عبر الإنترنت، لإيداع الملف الذي يتكون من الوثائق المذكورة أعلاه.

اين يتم على مستوى شباك المكتب البريدي المصادقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري، ويسلم لمودع الطلب وصل يسجل عليه ما يلي:

رقم و مفتاح الحساب البريدي الجاري، وإسم صاحب الحساب، وعنوان الإقامة المصرح به في إثبات الإقامة.

وأكدت المؤسسة، إنها تولي بالغ الأهمية لإنجاح هذه العملية، وتحرص كل الحرص على مراعاة السرعة والسلاسة في معالجتها.